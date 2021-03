La presentadora de televisión Sofía Franco salió de la comisaría de La Molina este viernes por la mañana tras permanecer detenida por más de 24 horas luego de haber agredido a su esposo Álvaro Paz de la Barra en su vivienda.

Según imágenes del programa “América Hoy”, Franco salió de la comisaría y fue trasladada en un patrullero hacia la Fiscalía para hacerse los exámenes pertinentes antes de ser puesta en libertad. Ella permanecía en la comisaría por desacato a la autoridad al negarse a pasar el examen toxicológico.

Según explicó el abogado de Sofía Franco a América Noticias, la fiscal dio el levantamiento de la orden de detención de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco; sin embargo, la presentadora tenía otra orden de detención por no haberse sometido a la prueba de dosaje etílico.

“En el tema de violencia familiar, como hubo flagrancia, la fiscal tiene 48 horas para investigar. Durante todo el día (de ayer) he estado con Sofía Franco, desde las 7 a.m. hasta la medianoche, la he ayudado y hemos visto casi todo el tema. Hoy en la mañana la fiscal ha dado el levantamiento de la orden de detención. Ya Álvaro salió, pero Sofía tiene otra orden de detención por violencia y resistencia a la autoridad por no haberse sometido a la prueba de dosaje etílico”, explicó el abogado.

“De hecho, ha ocasionado que llegue una fiscal adjunta de Lima Este esperando que Sofía sea trasladada de sección familia a delitos y faltas, luego le tomó su declaración y se le entregó una tableta de detención. No soy penalista, el doctor Julio Rodríguez va a acudir a la comisaría a tomar la defensa penal”, agregó la defensa de Sofía Franco.

Salida de Sofía Franco

Como se sabe, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fue puesto en libertad la mañana de este viernes tras permanecer más de 24 horas detenido tras los hechos de violencia que protagonizó con su esposa, la expresentadora de televisión Sofía Franco.

VIDEO RECOMENDADO

Álvaro Paz de la Barra pedirá el divorcio de Sofía Franco

Alvaro Paz de la barra pedirá el divorcio a Sofia