Sofía Franco y su sorpresivo ingreso a 'Válgame Dios’ (VIDEO)

Sofía Franco volvió a las pantallas de Latina, luego de retirarse en 2012 de ‘Amor, Amor, Amor’ para emprender nuevos proyectos.

Ahora, la conductora de TV se encuentra participando en ‘Válgame Dios’, espacio que era conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

"Amigos de 'Válgame Dios', gracias por esta invitación. Hoy una edición extraordinaria. Me encanta estar de visita acá. Veo caras conocidas, sonrisitas por acá. Muchos abrazitos de por medio aquí en Latina y de verdad me encanta. Me voy de frente al cuarto piso", comentó Sofía cuando ingresaba al canal.

YA NO HAY AMISTAD

Como se recuerda, en 2017, la conductora comentó en una entrevista que su amistad con ‘Peluchín’ llegó a su final, debido a que ambos tenían diferentes formar de trabajar y él, supuestamente, la llamó hipócrita por irse al canal de la competencia.

"Esa fue la peor parte: competir con él porque cada uno tiene su ideología de trabajo y yo si pongo en la balanza rating o amigos para mí va a pesar más amigos. Pero cada quien se maneja como quiere”, explicaba en una entrevista a Día D.