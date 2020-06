Sofía Vergara, actriz de la serie “Modern Family”, realizó un video para enviar un mensaje de reflexión a sus paisanos ante el incremento de casos de pacientes con coronavirus en Barranquilla.

“Sé que la situación en Barranquilla se está poniendo difícil, sé que hay muchos casos de COVID-19 últimamente y se está saliendo de control el virus. Tenemos que hacer un esfuerzo y les hago un llamado porque hay que quedarse en sus casas”, dijo la actriz al inicio del clip.

“Yo sé que no es fácil, yo estoy viviendo tres meses aquí (en su casa de Los Ángeles) y me estoy volviendo loca. Me imagino que todos deben estar igual. Yo sé que hay mucha gente que tiene sus necesidades, que tienen que salir a trabajar. Los que sí pueden, quédense en casa”, añadió.

Además, Vergara pidió a la gente de Barranquilla que no arriesguen sus vidas por ir a bailar o pasear en medio de la pandemia.

“No salgan a rumbear y a pasear que en estos momentos no vale la pena arriesgar a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestra gente que uno quiere. Así que les pido de todo corazón que se cuiden mucho”, concluyó.

A ver si escuchan a Sofía @SofiaVergara pic.twitter.com/QF9ND53Eir — Pablo Rivera (@pabloriverach) June 22, 2020

Este domingo 21 de junio, la ciudad de Barranquilla llegó a 8.573 casos en total y 378 personas fallecidas a causa del coronavirus. En el último reporte oficial, el Distrito sumó 419 nuevos contagios y 21 muertes.

