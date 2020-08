Spheffany Loza reveló que su relación sentimental con ‘Pancho’ Rodríguez terminó luego de casi cuatro años. La chica reality no brindó detalles de los motivos del distanciamiento; sin embargo, aclaró que todo terminó en muy buenos términos.

“Nos separamos hace tres semanas más o menos, no estoy con él”, contó al diario Trome. “Terminamos bien, eso es lo que importa”, añadió la hermana de Melissa Loza quien además señaló que no desea enamorarse por un largo tiempo, pues quiere enfocarse en “sanar muchas cosas” y en sus empresas.

“Pretendientes siempre hay, pero estoy enfocada en crecer con mis negocios. No me quiero enamorar por un largo tiempo. (…) Sanar muchas cosas, no quiero decir nada malo de él, lo digo en todo sentido y darme un tiempo para mí”, contó.

Asimismo, Spheffany Loza aseguró que se encuentra bien de salud y está tranquila porque se realizó dos pruebas de descarte a COVID-19 y salió negativo.

“Bien, tomando todas las medidas necesarias, salgo de casa para hacer lo puntual y al regresar paso por todos los protocolos. Me hice la prueba molecular y rápida (de COVID), salí negativo, por ese lado estoy tranquila”, puntualizó.

Por otro lado, la figura de televisión contó detalles de su nuevo negocio. “Mi nuevo emprendimiento es una empresa de postres, se llama ‘Carlota’s bakery’, y estoy metiéndole mucho ‘punche’. Tengo un equipo de trabajo y hemos tenido buena acogida. Además, no dejo de lado mi marca ‘Alma Sweet’ de perfumes y cremas que pueden encontrar en la web de ‘Platanitos’ y las tiendas ‘Kayser’”, señaló.

