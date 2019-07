Stéfano Peschiera habló sobre las salidas de Angie Arizaga con Fabio Agostini (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras difundirse imágenes de las salidas nocturnas entre Angie Arizaga y Fabio Agostini, el velerista Stéfano Peschiera fue consultado sobre el tema al regresar a Perú de su viaje por Japón.

"Está bien, le deseo lo mejor a ella en lo profesional y en su vida personal también", comentó el velerista peruano que hace unas semanas demostró una cercanía con la popular 'Negrita'.

Asimismo, Stéfano Peschiera contó que durante su viaje no mantuvo mucha comunicación con la integrante de 'Esto es Guerra', pero que le da "su bendición" si quiere empezar un romance con el modelo español.

"Yo no tengo ningún problema, porque somos amigos y no hay ningún inconveniente con eso. Yo estoy soltero, no tengo nada", sostuvo el deportista.