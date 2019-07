Stephanie Cayo contó cuál fue la reacción de su madre al enterarse que actuaría junto a Mel Gibson

Síguenos en Facebook

Tras anunciar que se encuentra grabando una película junto al famoso actor Mel Gibson en Puerto Rico, Stephanie Cayo sorprendió al revelar cuál fue la reacción que tuvo su madre al enterarse de la noticia.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz peruana contó que su madre Ana Sanguinetti pensó en un primer momento que todo se trataba de una broma de parte de su hija.

"Cuando le conté a mi madre esta noticia le dije: 'Mami, escúchame por favor, es importante. Voy a hacer una película con Brad Pitt'. Entonces empezó a reír y me dijo: 'ay Stephanie me estás bromeando. Ja ja ja'. Entonces riendo yo también le dije: 'mentira mami, no es con Brad, es con Mel Gibson!' Ahí comenzó a reírse aún más fuerte y riendo me dijo 'Nooo, ahí sí ya te pasaste con la broma'", detalló Stephanie Cayo en su última publicación.

"Hice silencio por 10 segundos y cuando paró de reírse me dijo 'me estás hablando en serio Stephy?' -Sí mamá, es en serio. Entonces las dos comenzamos a reírnos... pero de los nervios", agregó la también cantante asegurando que la está pasando de maravillas junto a su actual equipo y que los sueños sí pueden hacerse realidad.