Stephanie Orúe volvió a la conducción del programa Aprendo en casa, luego de vencer a la COVID-19. La actriz agradeció el apoyo de sus seguidores en redes sociales y, además, exhortó a que no bajen la guardia y que se cuiden de este virus que azota al Perú y al mundo.

“Me tuve que ausentar porque di positivo al coronavirus. No tuve mayor complicaciones porque hay personas que son asintomáticas. Me asuste cuando recibí la noticia. Hay que cuidarse mucho y tomar las medidas de precaución necesarias”, indicó Stephanie Orúe en su programa.

Como se recuerda, la popular actriz utilizó sus redes sociales para dar a conocer hace algunas semanas que dio positivo para COVID-19, por lo que tuvo que entrar en cuarentena y dejar la conducción de TV.

“Estoy en cuarentena 2 semanas. Soy asintomática. No he sentido ningún efecto del virus, pero por prevención y para cuidar a mi entorno es que estoy haciendo la cuarentena. No tengo ningún tratamiento médico, el que estoy llevando es la medicina más natural, que es comer sano, hacer deporte en casa y canalizar mi energía con otras actividades en el hogar”, manifestó Orúe en su momento.

