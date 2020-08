La modelo Stephanie Valenzuela estuvo hace unos días en el programa de Magaly Medina, donde contó detalles de cómo obtiene jugosos ingresos para llevar una vida ostentosa, tal y como lo muestra en sus redes sociales.

La también cantante reveló que es imagen de una marca de bebidas y que gana mensualmente un sueldo, además de ser auspiciada por una agencia de viajes.

“Mi sueldo mensual es entre $ 6.000 a $10.00 y tengo contrato (…) vivo en un departamento de $800”, comentó la joven artista para despejar las dudas de la popular Urraca.

Cabe mencionar que los dos personajes de la farándula limeña protagonizaron una tensa discusión, ya que Magaly Medina siguió cuestionando los ingresos de la modelo.

“Tú ganas el dinero hablando mal de la gente y ni siquiera has terminado una carrera”, le cuestionó Stephanie Valenzuela a Magaly Medina. Luego, la influencer siguió con: “Tú le quitas a un periodista ese puesto de trabajo”, continuó la modelo.

Stephanie Valenzuela le cuestiona a periodista de Magaly Medina

NOVIO MILLONARIO

Stephanie Valenzuela reveló que todas las carteras de marca, lujosas joyas y más, son producto de una relación que tuvo con un novio millonario.

“Yo no tenía ni una cartera de marca, ni zapatos de marca, ¿cómo cambio mi vida? Yo conocí a mi novio y me enamoré de una persona que tenía mucho dinero, a raíz de que me enamoré de este hombre que no hice pública su identidad. Mi vida privada no la voy a publicar. Yo antes no tenía nada. Él mismo me obligaba a comprar relojes, joyas y zapatos”, precisó Valenzuela.

Stephanie Valenzuela revela cómo obtuvo tanto dinero para vivir con tantos lujos -