Stephanie Valenzuela, luego de mantenerse alejada por unos días de las redes sociales tras ser violentada por Eleazar Gómez, reapareció para las cámaras del programa “Venga la alegría” y brindó algunos detalles del desafortunado episodio que vivió con el actor mexicano.

La peruana reveló que ha tenido contacto con la hermana del acusado, la también actriz Zoraida Gómez, quien le ofreció unas disculpas por la agresión de quien hasta hace una semana formaba parte del elenco de la telenovela “La mexicana y el güero”.

Valenzuela señaló que mediante Zoraida le devolvió sus pertenencias a Eleazar. “Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos (la familia de Eleazar) son muy respetuosos, es más, ella me dijo: 'Te quiero pedir disculpas’, le dije: ‘No tienes nada de qué pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá’, hay que deslindar eso”, narró.

En otro momento de la conversación, Tefi se refirió a la mamá de Eleazar que se encuentra delicada de salud y tiene que convivir con todo este escándalo.

“Sí, con Meli (mamá de Eleazar) me da muchísima pena porque sé que ella la está pasando mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella porque Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien”, lamentó Valenzuela.

