Tras brindar sus primeras declaraciones al programa “Ventaneando” de TV Azteca, la modelo Stephanie Valenzuela conversó con “Magaly TV, la firme” y respondió a los rumores en torno a que retiró su denuncia contra Eleazar Gómez a cambio de dinero.

Según dijo el periodista mexicano Emilio Morales, en el programa “De primera mano”, la modelo peruana habría aceptado la suma de 300 mil pesos mexicanos y una camioneta para retirar su denuncia, hecho que fue desmentido por la modelo.

“Sé de muy buena fuente que se retractó porque le ofrecieron 300 mil pesos y una camioneta a cambio de que le otorgara el perdón (a Eleazar Gómez)”, manifestó el periodista mexicano.

“De muy buena fuente no era. Ni me he retractado, ni perdón, ni en la audiencia cuando me ofrecieron y que diga lo que yo ocupaba o quisiera, yo dije que no. Obviamente ni existe ese dinero, ni esa camioneta, porque si no estaría libre y no lo está”, respondió Stephanie Valenzuela.

Asimismo, la intérprete de “Cumbia de los infieles” aseguró que seguirá adelante con su denuncia hasta el final, ya que no quiere que ninguna mujer sufra a manos del actor.

“Al margen del precio que te ofrezcan o lo que se han inventado que hay, no es solo por mí, lo hago porque si él ha golpeado a cuatro mujeres sin remordimiento, imagínate cuantas más pueden venir”, precisó.

