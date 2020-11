El actor mexicano Eleazar Gómez le pidió la mano a Stephanie Valenzuela en la misma noche en que le agredió físicamente, según reveló Miguel Arce en conversación con el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

“Hubieron reclamos y las cosas se fueron de las manos. Tiene mordeduras, tiene marcas en el cuello, en la cara, boca, mentón. Sí la ahorcó . Sobre todo lo más fuerte es cómo tuvo que salir. Me cuentan que se escuchaban los gritos, ella estaba corriendo para que alguien le abra la puerta, a ese grado de desesperación llegó”, dijo el actor peruano al programa conducido por Magaly Medina.

Asimismo, hermano de la influencer también reveló que Eleazar Gómez le llamó horas antes de que la violente físicamente para contarle emocionado que le iba a pedir matrimonio en un restaurante.

Stephanie Valenzuela “estaba corriendo por los pasadizos desnuda para que le abran la puerta”

“El día que le pide la mano, me llamó cuatro horas antes para esto. Me dijo: ‘ cuñado, estoy super emocionado y quería compartirte esto, no tuve el momento para decírtelo y la verdad es que le voy a pedir la mano a tu hermana y quería que lo sepas porque ya hablé con tu mamá ’. Le dije que en relación de dos no entran terceros, lo único que le pedí es si va a estar con ella, que la haga feliz. Eso es lo que le pedí y sucedió todo lo que están en imágenes y todo eso”, narró Frank Valenzuela.

Frank Valenzuela se pronunció tras agresiones de Eleazar Gómez a su hermana Stephanie Valenzuela

Según el familiar directo de la modelo dijo que ella estaba durmiendo y que en su momento se pronunciará sobre la violencia de la que fue víctima por parte del actor mexicano.

Eleazar Gómez se encuentra detenido en México y la Fiscalía pediría prisión preventiva en su contra para que afronte las investigaciones en la cárcel.

