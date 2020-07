Durante estos últimos días, Stephanie Valenzuela y la conductora Magaly Medina protagonizaron intensas discusiones en ‘Magaly TV, La Firme’ luego de que la periodista comentara acerca de la vida lujosa que vive la novata cantante.

Mientras que Stephanie Valenzuela cuestionó la labor que hace Magaly Medina como conductora de un programa de espectáculos.

Pese a todo el ruido que causan las peleas en televisión a Tefy Valenzuela le va muy bien, al menos en reproducciones en YouTube, tres temas que ha lanzado la también influencer tienen millones de vistas.

Su reciente tema ‘Cumbia de los infieles’ sumó, en dos semanas, un millón 200 mil reproducciones en YouTube y miles de buenos comentarios.

“Gracias !!! Me encantaría poder abrazar a cada una de las personas que me han dejado mensajes tan bonitos , gracias por apoyar este tema que es primero de 5 que tiene el EP " Cinco cumbias” les prometo que me esforzaré para que cada canción y video que viene sea mejor cada vez estoy aprendiendo cada vez más , ya les contaré más de mis historias en canciones los amo”, escribió Tefy en agradecimiento a la buena acogida que tuvo su tema en esta plataforma de videos.

Además, el tema ‘Fría’ que publicó el año pasado tiene 3 millones de reproducciones. Mientras que ‘Intocable’ que lanzó el 2018 alcanzó más de 5 millones de reproducciones demostrando que su talento y esfuerzo es recompensado con la preferencia del público.