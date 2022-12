Stephen ‘tWitch’ Boss, el famoso DJ del programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, fue encontrado sin vida en un hotel de Los Ángeles y todo indicaría que el también bailarín se habría suicidado.

Según TMZ, Allison Holker, esposa de Stephen, llegó a una estación de policía el último martes pues estaba desesperada ya que -según dijo- el artista se había ido de casa sin su automóvil, algo que no era común en él.

Al poco tiempo, los efectivos recibieron una llamada por un tiroteo, donde se encontró a Boss muerto por una aparente herida de bala autoinfligida. La mujer reconoció el cadáver y confirmó la triste noticia.

“Es con el más profundo pesar de mi corazón que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó. Stephen iluminó cada habitación en la que entró. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él”, indicó la viuda en un comunicado difundido por la revista People.

“Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans. Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo se seguirá sintiendo. Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria”, agregó la presentadora.

“Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos. Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti”, finalizó en su comunicado Allison Holker, quien hace apenas unos días celebró nueve años de casada con el fallecido músico.

Stephen ‘tWitch’ Boss comenzó en el mundo del entretenimiento en 2008 cuando quedó en segundo lugar en “So You Think Can Dance”. Luego pasó a la actuación, obteniendo varios papeles en los que podía mostrar sus habilidades de baile.

Interpretó a ‘Jason’ en la franquicia de películas “Step Up”, y también estuvo en “Magic Mike XXL”. Debutó en el programa de Ellen en 2014 y estuvo con ella hasta que el programa terminó en mayo de 2022. Se convirtió en productor ejecutivo del programa en 2020.

La última vez que declaró en público fue en el pasado mes de septiembre. En esa oportunidad, habló con la prensa sobre su vida después del final del popular programa televisivo y se mostró feliz pues ahora podía disfrutar más tiempo con su familia.

