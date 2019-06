The Strokes confirman asistencia al festival 'Vivo x el Rock'

Síguenos en Facebook

The Strokes es una banda de rock originaria de Nueva York, Estados Unidos, formada en 1998. Tras el lanzamiento de su álbum debut Is This It en 2001, muchos críticos nombraron al grupo como: ‘Los salvadores del rock’.

En esta oportunidad, Julian Casablancas (voz), Nick Valensi (guitarra), Albert Hammond Jr. (guitarra), Fabrizio Moretti (batería) y NikolaiFraiture (bajo), han confirmado su asistencia al festival musical 'Vivo x el Rock'.

Cabe mencionar que esta será la primera vez que la banda neoyorquina pisará suelo peruano gracias a la edición 2019 de “Vivo x el Rock” que tendrá cuatro escenarios y zonas de bares para food trucks y de descanso.

El festival se realizará el sábado 23 de noviembre en el estadio de San Marcos. Las entradas estarán a la venta desde 169 soles desde este jueves.