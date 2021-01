La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó, mediante su cuenta oficial de Twitter, que iniciará el presunto abuso laboral del ‘Esto Es Guerra’ contra el participante Austin Palao, quien fue expulsado del programa de América Televisión por negarse a competir en pruebas de altura.

“Inspectores de la Sunafil han iniciado las acciones inspectivas correspondiente para investigar detalles de lo ocurrido ”, comunicó la entidad dependiente del Ministerio de Trabajo.

Resulta que el competidor, tras no completar un juego de altura, dijo que no iba a hacerlo porque se sintió asustado, con vértigo y pensó, literalmente, que se iba a terminar seriamente lesionado.

“Es preciso que en este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible, para mí eso sería a uno o dos metros del suelo, pan comido. Obviamente, como estoy con la línea de vida, me jala. No pude llegar a la soga porque me estaban jalando. Lo que me molesta es que sentí un vértigo increíble, sentí que literalmente me iba a morir . De todo corazón, no vuelvo a hacer pruebas de altura acá, con todo el dolor de mi alma. Me he sentido muy asustado arriba”, fueron sus comentario.

Las palabras de Austin Palao provocaron que el Tribunal de ‘Esto Es Guerra’ decida expulsarlo del programa por poner en duda la seguridad de los juegos.

“Señor Austin Palao, le voy a pedir que usted no va a continuar en el programa porque aquí se contrata a personas con seguridad y profesionales. No podemos en riesgo a nadie y usted lo sabe y no me va a venir a condicionar ”, dijo la máxima autoridad del reality.

