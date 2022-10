Niega todo. Alejandra Acha, presunta asistente legal del abogado de John Kelvin, salió al frente para negar cualquier vínculo amoroso con el cantante.

“No soy amante de nadie, nunca lo he conocido. Lo conocí hace cuatro meses a Jonathan, así que (Dalia Durán) como yo soy asistente legal va a tener que demostrarme con pruebas que yo fui su amante hace años, cuando ella estaba gestando, como dijo”, indicó.

La mujer generó polémica durante la videoconferencia de lectura de revocatoria de sentencia de Kelvin, donde envió un beso volado a la cámara. El episodio causó indignación en Dalia Durán, víctima de agresión del intérprete, quien la tildó de “amante”.

“No soy su pareja, tampoco soy su fan, soy asistente legal y lo he conocido así. (...) En ningún momento me he burlado, solo le he mandado un beso volado; por eso estalló. ¿Acaso tiene algo de malo?”, agregó.

