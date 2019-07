Susan Ochoa anuncia que estará en 'En boca de todos' y Natalia Málaga le envía un consejo (FOTO)

Síguenos en Facebook

Susan Ochoa sorprendió en las redes sociales al anunciar que este jueves estará en el programa 'En boca de todos', luego de su abrupta salida de 'El Artista del Año' al señalar que se sintió humillada por Gisela Valcárcel.

Natalia Málaga fue una de las primeras personas en comentar sobre la decisión que tomó Susan Ochoa de volver al canal donde vivió el lamentable episodio.

"Amiga, defiende tu posición, no dejes que te falten el respeto a tu esfuerzo y carrera que vienes haciendo hace mucho tiempo y que te ha costado mucho llegar donde estás. Que no venga nadie a bajarte en donde has llegado con buena onda. Un beso fuerte y muchos ÉXITOS!!!", fue el mensaje que dejó la exvoleibolista en su cuenta de Instagram.

Al ver el comentario de Natalia Málaga, Susan Ochoa no dudó en responderle aclarando el tema. "Gracias por tus consejos mi Naty, te quiero mucho... Esto es un caso social y es otra productora, tú sabes de eso!", explicó la cantante peruana.