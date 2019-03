Susan Ochoa recordó a famoso productor que la humilló: "Llegué llorando a mi casa" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras consagrarse con dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2019, Susan Ochoa contó detalles del incidente técnico que sufrió en su primera presentación.

"Habíamos ensayado todo bonito y no llegó la señal para los audífonos. A lo lejos escuchaba un poquito, volteé y les hice la señal de que no tengo el audio. Me decían como que sigue y yo dije no voy a seguir si he venido hasta acá, yo me paro acá, no sé", explicó la cantante peruana en 'Los desayunos de Correo y Usil'.

Asimismo, Susan Ochoa reveló que tras culminar su presentación los organizadores del festival le pidieron las disculpas correspondientes.

Por otro lado, la intérprete de 'Ya no más' recordó al famoso productor que la humilló cuando ella buscaba una oportunidad para lanzar su primer proyecto musical.

"Cuando llegué a mi casa, llegué llorando porque justamente fui con mi niño a la reunión para que me humillen de esa manera. No había necesidad, porque por último te dicen 'oye, no queremos' y ya está... Pero no, quisieron que yo esté presente para que me digan tal y tal cosa", comentó con la voz entrecortada la artista peruana.

"Ustedes se van a encontrar con mil cosas en el camino y al final los sueños me di cuenta que son míos y que solamente uno tiene que luchar por ellos. No crean en nadie, ustedes sigan nomás y luchen por eso", fue el consejo que le dio Susan Ochoa a sus seguidores.