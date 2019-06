Susan Ochoa: “Mis gaviotas no las conseguí por un escándalo” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La cantante peruana Susan Ochoa decidió renunciar a "El Artista del Año" tras los comentarios de la conductora Gisela Valcárcel y aseveró haberse sentido "humillada".

"Con este video quiero dirigirme a todos mis seguidores y quienes siempre me apoyan, y contarles que doy un paso al costado en el programa en el que he salido", inicia la cantante en un video compartido en su Facebook.

Luego, la cantante comentó en el video que sus gaviotas las ganó limpiamente en Viña del Mar y no a base de escándalos.

“Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, no ha sido porque yo hablé mal de alguien. Esas gaviotas fueron logradas gracias a sacrificios, lágrimas, sudor, ‘cerradas de puertas en la cara’ y el apoyo de todos ustedes. Para mi tiene un gran valor sentimental, emocional”, comentó la cantante.

Luego continuó con: "La señora Gisela habló sobre una persona que no soy, hacer entender que yo me siento mejor que otros artistas. Ella nombrando a todos y decir ‘Susan tú no eres más que nadie’. Perdón, en qué momento me he sentido más que alguien. Cuando la señora Gisela empezó a nombrar sobre el versus, realmente cuándo yo lo he querido, cuando yo he pedido”.