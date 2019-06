Susan Ochoa tras comentarios de Gisela Valcárcel: "Dios tarda, pero nunca olvida"

Síguenos en Facebook

Tras la presentación de Susan Ochoa en la última edición de ‘El artista del año’, Gisela Valcárcel comentó acerca de la polémica que surgió luego que Daniela Darcourt venciera a la ganadora de Viña del Mar en un versus de canto. La animadora resaltó la importancia de todos los participantes, pero al hacerlo, minimizó el logro de Susan al ganar dos Gaviotas de Plata en el Festival Viña del Mar.

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos", manifestó la conductora de TV.

PUBLICACIONES EN FACEBOOK

Pocos días después, Susan Ochoa compartió en su cuenta oficial de Facebook dos notas periodísticas que resaltan el comentario de la rubia conductora minimizando los logros en Viña del Mar de la cantante.

“Dios tarde, pero nunca olvida”, se puede leer como leyenda en el primer enlace compartido. En el otro, la cantante cita lo siguiente: “Todo da vueltas en la vida, y eso ni el dinero logrará que uno deje de pagarlas”.

Cabe mencionar que Gisela Valcárcel explicó en una publicación en Instagram que ella nunca humilló a Susan.

“Me ha sorprendido que algunas personas piensen que tuve la intención de humillar a Susan Ochoa en la gala pasada, cuando hablando con ella, le dije que, si gana 2 Gaviotas de Plata, todos los peruanos sentimos que hemos ganado”, reveló.

Luego continuó con: “También expresé mi respeto y admiración por otros artistas. Eso no es humillar, para mí es tener claro que en el Perú hay talento️ y eso me encanta. Empiezo la semana deseándole lo mejor a Susan y a cada uno de los competidores”.

EL VERSUS CON DANIELA DARCOURT

Susan Ochoa comentó en su cuenta de Instagram que el enfrentamiento con Daniela Darcourt no estaba planificado.

"Yo no sabía del versus con Daniela [Darcourt], al contrario, las dos partes ya lo habían acordado y a mí solo me avisaron en el escenario. Soy sincera no me gustan los enfrentamientos y este no tenía razón, pero si me nombran tampoco me voy a correr", escribió la cantante como respuesta a uno de los comentarios de su publicación.