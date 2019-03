Susan Ochoa: “No debe de haber bullying entre artistas”

Síguenos en Facebook

Susan Ochoa llegó a las instalaciones de Diario Correo con la hermosa sonrisa que la caracteriza para contarnos sus proyectos, el miedo que sintió ante el “Monstruo” de la Quinta Vergara y, además, dejar en claro que el bullying entre artistas peruanos o extranjeros no debe de existir.

“Yo creo que no debería de haber bullying ni para el varón ni para la mujer, mucho menos para los niños, tampoco entre artistas, es mejor darnos la mano, apoyarnos, sería lo mejor (…) No hay que dar cabida a la maldad, a esas cosas que afectan”, comentó Susan a Diario Correo.

La carismática artista nos reveló que ya está promocionando su nuevo disco que lleva el nombre de “La dueña soy yo”.

“Estoy con miras a probar nuevos horizontes. Ahorita enfocada en mi primer disco que se titula ‘La dueña soy yo’, llevarlo por diferentes partes del Perú para que sepan que ya tengo una producción y no solo que estuve en concursos”.

Susan recordó los momentos que pasó en los escenarios de Viña del Mar y el miedo que le ocasionó este gran reto, pero con mucho entusiasmo y el apoyo de su familia y sus fans, pudo superarlo y lograr grandes resultados.

“Claro que sí tuve miedo, por todo lo que me dijeron. Yo dije, ahora me encuentro con un dragón y todo eso. Claro, tiene una valla muy alta, un peso muy alto porque ahí pasan muchos artistas internacionales a los cuales yo admiro como Yuri o Rafael”, comentó Susan.

Antes de terminar la entrevista, Susan dejó un gran y poderoso mensaje a todas las personas que quieren ser cantantes y que les apasiona este arte.

“Simplemente cree en tus sueños, si realmente eso te apasiona no va a haber cosa en el mundo que tú no puedas crear. Ponle toda la fuerza del mundo, las ganas y la decisión. Pero tienes que trabajar duro no solo soñar”.