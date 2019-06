Susan Ochoa no se presentará en 'El Valor de la Verdad', reveló su representante

Síguenos en Facebook

Edgar Ferrer, representante y esposo de Susan Ochoa, reveló a Perú 21 que la cantante no se presentará en el programa 'El Valor de la Verdad' luego de que su conductor Beto Ortiz señaló que estaba seguro que la ganadora de dos gaviotas se sentaría en el sillón rojo a contar su verdad.

Recordemos que cuando Susan Ochoa renunció a su participación en el programa 'El Artista del Año' por sentirse "humillada" por los comentarios de Gisela Valcárcel, Beto Ortiz contó a una emisora de radio que estaban en negociaciones para lograr que la artista esté en su programa.

"Estoy seguro de que [Susan Ochoa] se va a sentar [en el sillón rojo]. No tengo ninguna duda, la estamos esperando (...) No te puedo contar [si estamos en negociaciones], pero la estamos esperando", sostuvo.

Por su parte, el esposo de Susan negó que se hayan dado estas negociaciones en algún momento.

"No hubo acercamientos. Definitivamente eso no es cierto. Hay muchas especulaciones, pero eso no va a suceder ni este sábado ni a futuro. Susan no pertenece a ese tipo de programas. Absolutamente no estará ahí", dijo Ferrer al medio.