Susan Ochoa renuncia a El Artista del Año tras comentario de Gisela Valcárcel: "He sido humillada" (VIDEO)

La cantante peruana Susan Ochoa decidió renunciar a "El Artista del Año" tras los comentarios de la conductora Gisela Valcárcel y aseveró haberse sentido "humillada".

"Con este video quiero dirigirme a todos mis seguidores y quienes siempre me apoyan, y contarles que doy un paso al costado en el programa en el que he salido", inicia la cantante en un video compartido en su Facebook.

"Y reitero, como hemos escuchado todos, la semana pasada me sentí muy mal, sentí que he sido humillada, sentí que en ese momento que mi trabajo -por las palabras de la señora Gisela- durante tantos años han sido nada", asevera Susan Ochoa.

"Y sin embargo, para mí tienen un valor muy grande, por que se los he dedicado a todos ustedes, a toda la gente que siempre ha creído en mi y que se han sumado, por que me ha costado sacrificio, por que las gaviotas no han sido por un escándalo, no han sido por que hable mal de alguien, esas gaviotas fueron logradas gracias a sacrifico, lágrimas, sudor, cerradas de puerta en la cara de muchos y el apoyo de todos ustedes, para mí tiene un gran valor sentimental, emocional", continuó.

Asimismo, resaltó que ella no fue a representarse en Viña del Mar sino al país. "Esas gaviotas no tienen el nombre de Susan Ochoa, tienen el nombre del Perú, por eso, por respeto y dignidad a mi persona doy un paso al costado".

De igual forma, sostuvo que otra de las razones por las que decidió dejar el programa fue por las comparaciones que realizaba Gisela Valcárcel. "No me gustan las comparaciones, cada quien brilla por su luz propia. Yo tengo hijos y no lo hago con ellos por que es de mal gusto", agregó.

Finalmente pidió que la entiendan por el paso al costado que está dando y señaló que quizás no fue el momento para conocer a Gisela Valcárcel. "Yo siempre me quise divertir, no me gustan estas cosas, quiero dejarlo como que no fue el momento para conocer a Gisela".