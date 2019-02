Susan Ochoa se prepara para Viña del Mar: "Quiero dejar el nombre de Perú por lo alto"

Síguenos en Facebook

La peruana Susan Ochoa representará a nuestro país en el Festival de la Canción de Viña del Mar este año y asegura que se está preparando en todo sentido para este reto, acompañada de Eva Ayllón, quien es una de la compositoras del tema 'Ya no más', con el que participará en el evento musical.

"Me estoy preparando mentalmente, físicamente y emocionalmente porque es una responsabilidad muy grande. Quiero que el público quede contento y dejar el nombre de Perú por lo alto", asegura la finalista de concursos de televisión como 'La Voz' y 'Los cuatro finalistas' en declaraciones a diario Correo.

La chiclayana menciona que el camino no ha sido fácil pues es madre de tres niños, a quienes les da el ejemplo de luchar de por las metas que se propongan.

"Cuando una es mamá tiene prioridades. Yo tengo tres niños. Una como madre le dice a nuestros hijos que luchen por sus sueños y (debemos ser el ejemplo), entonces nosotras (las madres) debemos de tratar de hacerlo también. Yo no sé si llegaré a mis metas, pero trato de hacerlo", contó Susan Ochoa.

No descarta cantar otros géneros musicales

Susan Ochoa menciona que lo suyo son las baladas, sin embargo no se niega a incursionar en otro tipo de música.

"Me apasiona interpretar esas canciones fuertes, intensas. Mi género es balada pop, pero en algún momento puedo variar un poquito y poder hacer una cumbia o una salsa quizá, pero yo soy baladista, soy romántica de corazón y muy apasionada también. Mira no (el género urbano, no) pero uno nunca sabe, puede que venga un género urbano que a mi me guste, no sé. Lo dejaré al destino", explicó.

Su familia la apoyó en momentos difíciles

Revela que antes de hacer su primer disco, resultó lastimada luego de que dos personas vinculadas a la producción musical, la humillaron cuando le dijeron que no podían seguir con el primer proyecto musical que ella había comenzado.

"No vuelvo nunca más a las personas que me hacen sentir mal y cuando tocan a mis hijos, peor. Me dijeron tantas cosas que salí lastimada, pero mi familia estuvo ahí (apoyándome). Mi familia fue mi fuerza. Muchas veces me han dicho 'oye tú tienes 33 años' y sí, me he sentido mal también. Pero si tenemos un sueño, bueno vamos a intentarlo", contó.

