Susan Ochoa: “Una persona desatinada me llamó cobarde, que mi hijo lo leyó y eso me dolió”

Susan Ochoa volvió a las pantallas de la televisión peruana, pero no para presentar algún tema musical, sino para contar las malas experiencias que pasó en “El artista del año”, donde, según ella, fue humillada por Gisela Valcárcel.

“Yo no me fui por berrinche, yo me fui porque me sentía mal, y porque siento que me hicieron sentir mal, porque minimizaron mi trabajo. Yo te digo una cosa, a mí tus logros no me pueden importar nada, pero por lo menos respétame”, comentó la cantante en una entrevista para Día D.

Luego continuó con: “Si (me deprimí), es más estuve medicada, yo tengo todo lo del doctor. Es que me deprimí tanto, no pude (…) yo siempre se separar mi vida artística y de mi familia, que la guardo como un toroso. Sin embargo, todo esto afectó”.

La cantante mencionó que su hijo también se vio afectado por los comentarios de Santi Lesmes: “Vio unas líneas (su hijo) de alguna persona desatinada que habló sin conocerme. Me llamó hasta cobarde, que mi niño lo leyó, eso em afectó”.