La cantante Susan Prieto está más que feliz de haber perdido más de 50 kilos gracias a haberse sometido a la operación de la manga gástrica hace un año y medio.

Así lo dijo la intérprete en su cuenta de Instagram, donde aseguró que se animó a contarlo debido a que espera ser una inspiración para otras personas. Prieto colocó en una foto que inició su proceso de pérdida de peso con 120 kilos, luego pesó 105 kilos y hoy pesa 65 kilos.

“En estas 3 fotos hay una persona súper segura de sí misma, el problema es que en la primera foto no me sentía feliz al 100%, me dolían las rodillas, pies, me faltaba el aire, tenía pre-diabetes, hígado graso y más, para los que hasta ahora no sabían, sí, me sometí a una operación de Manga Gástrica (que cambio mi vida en @clinica_avendano con el Dr. Salinas) y no saben lo realmente feliz que estoy de haber tomado esa decisión hace 1 año y medio, espero con esta foto tal vez inspirar a algunas personas a mejorar su salud que es lo que realmente importa”, escribió Susan Prieto en su red social.

Pese a sentirse feliz con la pérdida de peso, reveló que necesita una abdominoplastía para eliminar la piel que sobrante. Esto lo dijo, debido a que una de sus seguidoras le preguntó si se ha sometido a una liposucción, a lo que ella contestó:

“Cuál liposucción. Aún estoy juntando para eso, ¿okis? Y no será liposucción, yo necesito una abdominoplastía, ya les contaré cuando lo haga, pero aún no tengo ninguna otra operación”, escribió la intérprete de ‘Celos’.

