Susana Baca siempre ha estado alejada de la polémica, del enfrentamiento gratuito, pero cuando se trata de defender sus derechos, alza la voz y deja su habitual dulzura. La ganadora del Grammy no pudo quedarse callada ante las afirmaciones del personaje llamado Richard Swing, quien se atrevió a compararse con la artista.

“Sin ganas de faltar el respeto, Susana Baca también es artista como yo, ella tampoco tenía profesión, no hubiese podido ocupar el cargo de ministra de Cultura”, dijo en su presentación ante el Congreso. La artista le contestó con todas sus letras.

RESPONDE. “A mí me es muy difícil hablar de mis glorias, no me gusta, pero mira lo único que le puedo decir es que soy graduada de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, además después de veinte años me dieron ellos un Honoris Causa. Entonces soy doctora, y también tengo otro Honoris Causa de la Universidad de Música de Berklee.

¿Berklee es la institución de música más importante del mundo?

Y no te dan un Honoris Causa así nomás. Y después tengo un montón de títulos, como por ejemplo, las Palmas Magisteriales, la Orden de Gran Oficial de la Nación, la condecoración de la República Francesa, el Premio Nacional de Cultura. ¿Cómo se va a comparar conmigo ese pelagatos?

¿Y además qué méritos tiene?

Creo que lo único que ostenta es el hecho es tomarse fotos como un fan. Ay quiero una foto, ponte y se toma fotos y las presume. Hay gente que le gusta vivir del escándalo sin importar que hablen mal. Lo que buscan ese tipo de personas es que de alguna forma se hagan conocidos y así puedan salir en las primeras páginas.

Personajes que aparecen siempre amparados por los políticos de turno...

Creo que a manera de reflexión es que en la política tenemos que ser muy claros y cuidadosos. Hay que adecentar la política. No puede ser que hayan personas que te den gratis una canción en una campaña y luego como favor cobren, lo que ha cobrado este tipo.

¿Qué deberíamos hacer?

Yo creo que de todas maneras dejar de hacer pública la infamia de la política, tenemos que recuperar ese pundonor, la decencia de la política que no significa callar cosas. Lo que está ganando ese señor con lo que dice, que es capaz de salir a decir que bota ministros, qué se yo, da una mala imagen de cómo se manejan los recursos del Estado. Con esto están provocando que el pueblo, los pobres, miren con desprecio, esa capital, ese sitio donde se hace la política, porque además se sienten totalmente abandonados. Vivo en Cañete ¿y crees que les interesa eso de qué dijo, o qué no dijo? Es una ciudad sin bono, una ciudad que no tiene cómo salir.

Datos.

La cantante acaba de lanzar su disco “A Capella”, grabado en plena cuarentena en su casa y que incluye “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Muchos premios ha recibido en su carrera.