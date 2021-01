La presencia de Susy Díaz, en los sets de TV, es sinónimo de buen rating para los programas que la convocan. Por ese motivo, la actriz cómica ha ganado gran reconocimiento como show-woman y este 2021 compartirá sus experiencias en el mundo artístico como profesora de actuación.

La excongresista dictará talleres virtuales a los jóvenes integrantes de Los Vándalos del Humor, grupo que está integrado por niños, adolescentes y jóvenes de gran talento, que se están perfeccionando en el rubro humorístico, y por qué no, a futuro tomar la posta de los consagrados humoristas como: Melcochita, Miguel Barraza, Betina Onetto y la recordada Roxana Avalos (La Guardia Serafina)

El reconocido guionista y libretista de El Reventonazo de la Chola, Hugo Tasayco, también apoya a esta nueva generación de humoristas que ya están brillando con luz propia en la comedia nacional.

“Muchos compañeros ligados al mundo de la comicidad, estamos respaldando este proyecto, porque hay mucho talento”, precisó Tasayco.

La nueva generación de comediantes lo forman Yaretzy, Thiago, Luciana, Mathias, Ariana, Jordán, Cielo Luna, Cielo Castillo, Juan Carlos, Ronald, Ayelen, Génesis y Fernanda. Ellos presentarán el show virtual: “Amor, Humor y canciones”, el jueves 11 de febrero a las 9:00 p.m.