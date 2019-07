Susy Díaz denuncia agresión de Walter Obregón: “Me jaló del cabello y me tiró al suelo”

Síguenos en Facebook

Susy Díaz publicó en sus redes sociales el fin de su relación con Walter Obregón. Luego, unas horas después de ese anuncio, la rubia alertó a sus seguidores al pedir ayuda de la policía en un tweet.

"Por favor la policía que venga a mi casa", escribió en Twitter Susy Díaz. Este mensaje causó conmoción, ya que sus seguidores le escribían, pero ella no respondía.

En una entrevista con el diario El Popular, Susy Díaz confirmó haber sido víctima de agresión por parte de su ahora expareja Walter Obregón. La excongresista manifestó que él la jaló del cabello y la tiró al piso.

"Me jaloneó el cabello, me tiró al suelo y antes que pasé a mayores grité ‘llamen a la policía’, ‘llamen a la policía’ (...) Reaccionó así porque yo había puesto (en redes) que había terminado con él", contó Susy Díaz.

Susy comentó que, gracias a la ayuda de dos inquilinas, pudo salir libre de las manos de su expareja.

“Ya no es el primer pleito, ya le perdoné una vez, le di una oportunidad, después hubo otro pleito. Yo no voy a estar perdonando toda la vida. Lo que quiero es a un hombre que me haga feliz. Con lo que ha pasado, le he agarrado miedo".