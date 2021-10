Susy Díaz tuvo un enlace en vivo con el programa “América Espectáculos” y relató el infierno que vivió al ser retenida en Migraciones de México en dos oportunidades.

Según contó la excongresista, la primera vez que fue retenida en Migraciones de México fue cuando viajó a Cancún en septiembre para celebrar su cumpleaños junto a Walter Obregón.

“Me tuvieron en Migraciones y una chica me pregunta por qué había sacado mi pasaporte un día antes, yo le digo que ahora se estila que el pasaporte se saca seis meses antes o no te dejan pasar a otro país. Al menos eso me dijo la agencia de viajes. Desde ahí empezó todo porque esta misma chica me dijo que yo tenía una alerta y me llevaron, mientras que Walter (Obregón) pasó (hacia México)”, contó Susy para “América Hoy”.

“Yo estuve detenida en Migraciones de Cancún como doce horas. Bueno, yo aguanté todo porque era mi cumpleaños y quería conocer Cancún... Les dije que tenía miedo para mi próximo viaje y me indicaron que era una caso de homonimia y me dejaron entrar a Cancún”, explicó.

Sin embargo, pasaron las semanas y Susy Díaz tenía planeado otro viaje en el mes de octubre junto a su amiga Daysi Araujo. El destino de estas nuevas vacaciones fue hacia Los Cabos del estado de Baja California Sur, México.

Susy pasó por las restricciones antes de subirse al avión, pero volvió a vivir por el mismo problema de homonimia y ella fue retenida en Migraciones.

“Me llevan a Migraciones, les dejo mi documento y me dejaron como 4 horas con una señora que me trataba como un perro o un delincuente que se quiere escapar”, reveló Díaz.

La excongresista también contó que Deysi Araujo, su acompañante, también pasó por revisiones: “A Deysi le rebuscaron toda su maleta y hasta sus siliconas, solo porque me acompañaba. Ella sí entró a Los Cabos y me está enviando videos”.

