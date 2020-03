Susy Díaz sorprendió al revelar que se encuentra distanciada de Brunella Horna, luego de que la popular ‘Baby’ le pidiera que sea gratuitamente la madrina de su salón de belleza que inauguró el año pasado.

“Me llamó su representante para pedirme que sea la madrina en la inauguración de su salón de belleza, pero no me quería pagar y no se puede hacer nada gratis", contó la exvedette en una entrevista a Trome.

Asimismo, la excongresista señaló que la rubia modelo tampoco la invitó a su celebración por su cumpleaños número 23 y que no hablan desde hace varios meses.

“Hace meses, creo que en enero iba a inaugurar su spa. Bueno pues, mi presencia vale mucho y como yo trabajo en eventos, ir sería como trabajar. En lugares públicos me piden muchas fotos y yo me estreso”, agregó Susy Díaz.