Susy Díaz revela que tendrá que pagar S/188 mil por Intereses judiciales (VIDEO)

Como se recuerda, Susy Díaz fue sentenciada en 2009 a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, ya que recibió dinero de Vladimiro Montesinos. La exvedette fue condenada a indemnizar al Estado en forma solidaria con el exasesor presidencial.

Cabe mencionar que, Susy Díaz, se vio obligada a asumir la totalidad de la reparación civil ante la ausencia de Montesinos Torres. En 2011 logró abonar la mitad de la deuda gracias a un préstamo bancario, y el pasado 13 de junio culminó de pagar su deuda.

Ahora, la popular rubia se presentó en el programa de Magaly Medina donde reveló que la Procuraduría le envió una carta notificando que debe de pagar s/188 mil por Intereses judiciales.

“Ya pagué los s/ 200 mil, y ahora quieren que pague 188 mil más, me quieren dejar sin nada (…) me cobran por intereses judiciales”, comentó Susy Díaz y luego continuó con: “Casi me da un derrame cerebral”.

La también actriz cómica confesó que tuvo que ramatar un departamento y pedir un préstamo bancario para poder pagar los 200 mil soles de reparación civil.