Susy Díaz, uno de los personajes más queridos del mundo de la farándula limeña, confesó en una entrevista que uvo muchas relaciones amorosos de las cuales ningún medio del espectáculo se enteró, como sus salidas con un ministro que trabajó en el gobierno de Ollanta Humala.

“He salido con personas que no son figurettis, como cuando salí con un ministro y nadie se enteró”, contó Susy en una entrevista para El Popular.

Luego continuó con: “antes que me enamore de Walter (Obregón). Fue ministro del gobierno de Ollanta Humala y también fue ministro en el segundo periodo de Alan García y nadie se enteró, lo tuve escondido. Hace poco lo veía que salía en televisión declarando, él no fue figuretti”.

UN AMOR A ESCONDIDAS

Susy relevó que conoció a este ministro en un restaurante. Además, que todas sus salidas no eran en sitios públicos para no levantar sospechas. Esta relación, según cuenta la excongresista duró por muchos años.

“Lo conocí en un restaurante en Miraflores, conversamos. Comenzamos a salir, salimos a escondidas, todo dentro de cuatro paredes”, expresó.

“Yo estaba separado. No íbamos a lugares públicos, nunca nos ampayó las cámaras de Magaly Medina. Él me decía: ¿por qué no, si estoy soltero?, pero yo lo cuidaba a él”.