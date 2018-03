Susy Díaz sobre Herencia a Florcita Polo: "Le quedará un sencillo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Susy Díaz, madre de Florcita Polo, aseguró que quedó sorprendida al saber que su hija recibirá solo el 10% de las regalías de la herencia de su padre, el compositor Augusto Polo Campos.

La excongresista se mostró en desacuerdo con la parte que le tocará a Florcita Polo luego que se dio a conocer que el fallecido cantautor dejó el 30% de sus regalías a quien fue su enfermera.

"Me cayó de sorpresa, es la voluntad de Augusto Polos Campos. Son siete hijos para dividirse a parte del 30% para la empleada y el 10% a cada hijo. Creo que le quedará un sencillo. Yo ya veía venir esas cosas raras", dijo Susy Díaz en declaraciones para Diario Correo.

De otro lado, mencionó que Florcita no debe preocuparse porque ella es la única heredera de los ingresos de las exvedette. "Las cosas ya están en el testamento.Yo no sabía que eso había pasado. Ya le he dicho a Florcita que ella no necesita de la herencia de nadie, ni del 10% de su papá. Yo le he dicho que trabaje, que ella está joven. Ella es mi única heredera, mi única hija", dijo Susy Díaz.