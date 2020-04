Susy Díaz sobre pandemia por coronavirus: “Le pido a la gente que oremos bastante”

En conversaciones con Trome, Susy Díaz dio a conocer su preocupación ante la pandemia que está viviendo el Perú y el mundo. Además, la cantante pide a las personas que oren para que el coronavirus desaparezca.

“Le pido a la gente que oremos bastante y clamemos por la misericordia de Dios, para que ya pare esta pandemia, que no nos castigue tanto. Creo que debemos rogarle para que detenga su furia”, comentó Susy Díaz.

¿CASTIGO DIVINO PARA LOS PERUANOS?

La también actriz cómica, cree que todo lo que está pasando es un castigo divino de Dios.

“Sí, hay que pedirle a la gente que cambie, que no esté robando, matando, violando ni haciendo daño, porque eso no le gusta a Dios. He practicado los mandamientos y eso me da cierta tranquilidad espiritual”, expresó.