Susy Díaz: “Yo la veo a Sheyla una muñeca, me veo yo en ella cuando era joven”

Susy Díaz sigue en tendencia, y así lo demuestra en una nota que difundió Magaly Medina, ya que la actriz cómica comentó que es la ‘reina de la cirugía’ y la única que le puede seguir los pasos es Sheyla Rojas.

“Me operado todo el cuerpo. Me seguiría operando, pero me da miedo, por mi edad también”, comentó Susy,

Luego continuó con: “Antes me metían cuchillo una vez al año. Me hice rinoplastia, papada, bolas de bichat, senos y, en lipoescultura me habré hecho unas siete veces”.

La actriz cómica reveló que Sheyla Rojas tiene un parecido físicamente cuando era joven.

“Yo la veo a Sheyla una muñeca, me veo yo en ella cuando era joven, mi cara cuando era joven”, señaló Susy Díaz ante el rostro de sorpresa de la famosa ‘urraca’.