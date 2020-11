ESCRIBE: Frank López Guerrero

El nombre de Rosa Olaguibel puede decirnos muy poco de su trayectoria, pero si decimos Teddy Guzmán -su nombre artístico- automáticamente pensamos en esa mujer que hizo de la “femme fatal” casi su sello en la ficción peruana.

“Desde muchachita yo siempre quise estar en el medio artístico. A mí, no me ofendió jamás que me llamaran para hacer papeles de mujeres sexys o fatales o ‘robamaridos’ como se decía antes”, confiesa la actriz.

¿Siente que las nuevas generaciones sí tienen esos reparos?

Conozco a algunas personas que sí. A mí no me mortificó nunca eso porque siempre tuve bien definido lo que quería hacer.

¿Esta idea podría colisionar con los nuevos tiempos, en que tanto se habla de deshacernos de prejuicios?

Creo que Michelle Gómez fue una de las personas que rompió realmente con eso. Por ejemplo, en “Los de arriba y los de abajo” llegamos a adorar esos personajes justamente porque los roles los interpretaron personas que no eran de ojitos azules y de cabello rubio.

¿Siente que esa idea ya está completamente instalada en la actualidad de la ficción peruana?

Creo que hay de todo ahora. Definitivamente ya respetamos dentro de la televisión nuestra raza, que tiene de todo un poco.

¿Qué piensa de los personajes mediáticos que sin preparación se ponen a actuar?

Tontos serían si no aprovechan la oportunidad, el que tiene talento intuitivo se queda, y el que no sigue de largo. Estoy en contra de las personas que hacen su carrera en base solamente a escándalos.

Debería haber más preparación que figuración...

No estoy en contra de que les ofrezcan la oportunidad, al contrario, deben dársela porque son gente joven. Por ejemplo, las chicas de los realitys que bailan hermoso y que trabajan muy duro físicamente a diario

¿A usted, ese formato la entretiene?

Pues mira que sí. No es que esté pegada con ellos pero si tengo que verlos alguna tarde los veo y no me mortifica para nada. Muchas de estas niñas, como Michelle Soifer y Paloma Fiuza están usando inteligentemente su imagen para salir adelante.

Aunque hay cierto sector que expresa un fastidio visceral en contra de ellos...

Veo que realmente ganan su dinero con esfuerzo, nada es regalado, algunas cosas de repente por ahí son armadas, no lo sé. Eso es lo que pide la gente, quizá si se cambia el formato la gente deje de verlos y baje el rating que tiene, nada es regalado.

Hablemos de cosas que dicen son serias, ¿sigue con atención el derrotero político del país?

Creo que es importante saber quiénes nos van a intentar gobernar, o quién nos está gobernando. Yo nunca me he metido en política, no es mi prioridad, y creo que no me metería ni pagaba a la política.

Me imagino que debe haber recibido bastantes invitaciones para incursionar en la política de forma activa.

En alguna oportunidad. Yo agradezco el amor de la gente que he conseguido a través de los años y no voy a perderlo en un triz.

¿Un actor debe o puede incursionar en la política?

La gente cambia con el tiempo y todos tienen derecho a hacer realidad sus sueños. Yo no estoy en contra de nadie que quiera pertenecer a la política, pero si quieren entrar en ella, que se preparen.

Es importantísimo tener preparación...

La política no es fácil, hay gente que se prepara durante muchísimos años antes de siquiera asomar la nariz en la política, pero que de un día para otro se metan, eso a mí no me parece, creo que es aprovechar coyunturas y nombres, y tampoco debería ser así.

¿Está en la nueva producción “Historias cotidianas” por Viva TV?

Acepté la invitación para un solo capítulo, porque yo sigo perteneciendo al elenco de “De vuelta al barrio” y estoy grabando algunas llamadas telefónicas. Sería poco profesional integrarme a un nuevo elenco sabiendo que tengo un contrato vigente con América TV.