Dos horas de duración para un episodio parece ser un problema para los espectadores y también para los actores. Esta es una tendencia que nació en Turquía con telenovelas como “Love is in the air”, la cual se transmite en España, que parece traer varios problemas.

Muchas de esas producciones, al traspasar las fronteras, prefieren convertir esa gran cantidad de tiempo en dos o tres capítulos, alargando las temporadas y más.

Hasta el momento no se conocía mucho sobre la opinión de los actores. Es así que el protagonista de “Tierra Amarga”, Ugur Günes, cedió una entrevista a la revista Posta y habló de ese tipo de trabajo.

“Se filman series de 140 minutos. Esto es una crueldad para el actor y también para el director. Sí, todo aplaudimos lo que sale cuando lo vemos, pero su proceso es realmente cruel”, contó el actor, lo que causó revuelo.

El actor detalló que mantener estos trabajos maratónicos semanales hace que los artistas y equipo de producción terminen agotados. Además que provoca que la calidad de la historia baje.

“Después de un tiempo, es un proceso de fábrica. Estás produciendo constantemente. Como actor, tu rendimiento también disminuye. A veces te aburres de verlo. Este es el estado de todos nosotros”, sentenció.

