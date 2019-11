"Tengo muchas esperanzas que sea para siempre": Christian Domínguez sobre Pamela Franco (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El cantante Christian Domínguez dijo que desea estar "para siempre" con su saliente "exclusiva" Pamela Franco, quien no respondió cuando le preguntaron sobre la fecha de inicio de una relación sentimental.

"Pregúntenle a él, tiene que mandarse así con flores", respondió la integrante del grupo musical 'Alma Bella de Nilver Huarac' en diálogo con 'Mujeres al Mando'.

Cuando la reportera del mencionado programa le pidieron que muestre la comida que guardaba en un táper, Franco le lanzó una mirada que llevó al líder de la 'Gran Orquesta' a no enseñar nada.

También le preguntaron a Pamela Franco que Christian Domínguez no le había regalado nada y que sería el motivo del porqué aún no oficializan su relación. "Por eso todavía no oficializamos. Desconfiado lo han dejado", indicó.

Al finalizar, el cantante dijo "tengo muchas esperanzas de que sea para siempre" sobre una futura relación con su saliente.

Cabe recordar que ambos cantantes no niegan que están saliendo y en camino a tener una relación sentimental, incluso, Domínguez publicó historias en su cuenta de Instagram en donde le da besos a Franco.