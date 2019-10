Teofilo Cubillas sería extraditado si no paga pensión de alimentos a su hija

Síguenos en Facebook

El exjugador de la selección peruana, Teofilo Cubillas, podría ser extraditado desde Miami (EE.UU) si no paga la pensión de alimentos que adeuda a su hija desde el 2008, monto que ascendió a más de S/ 80 mil.

Según Johana Cubillas, el exjugador peruano podría ser traído por la Interpol "como un delincuente".

"El siguiente paso si no paga es que lo traiga la Interpol como un delincuente, habiéndole dado 11 años de chance para que pague, habiendo hecho de todo. Simplemente no le da la gana, así que mi culpa no es", sostuvo su hija.

Dijo que nunca pensó llegar a estas alturas. "Ya sabía que no iba a venir, me puso un montón de excusas de que no tenía dinero para comprar un pasaje y venir", agregó a las cámaras de ATV.

Como se sabe, el Poder Judicial sentenció que Teófilo Cubillas deberá pagar las pensiones de alimentos que adeuda a su hija.

"No vino en 11 años (a las audiencias) y estaba segura que hoy no iba a ser la excepción. Ahora la excusa de mi papá es que no tenía plata para comprar un pasaje para venir", agregó Johana Cubillas.