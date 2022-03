La integrante de ‘Esto es guerra’, Tepha Loza dejó en claro que no está “desesperada” por enamorarse, luego de que Ignacio Baladán coqueteara con ella e incluso señalara que podría ser una buena madre para su primer hijo.

Así lo dijo en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’ donde presentaron las declaraciones del influencer uruguayo donde no descartó que sea una buena madre: “No lo sé, puede que sí, la veo como una gran mujer (para ser la madre de su hijo)”.

Ante esas declaraciones, el conductor Ricardo Rondón quedó sorprendió y preguntó a Tepha: “¿Qué te parece ese comentario? Devuelve esa flor”

“No sé qué tanto pueda decir por qué ni siquiera he recibido una invitación de él (para salir). No me lo ha dicho en mi cara, que lo diga ante las cámaras, es una cosa y que me lo diga en la cara, es otra. Estoy soltera, no estoy desesperada, estoy esperando a que llegue el momento indicado y la persona indicada para mi vida”, señaló tajante Tepha Loza.

Desde que Ignacio Baladán comenzó a publicar Tik Toks junto a Tepha Loza, la pareja ha sido involucrada. Ambos no han descartado la posibilidad de que en algún momento decidan salir y hasta ser pareja.

Tepha Loza sobre coqueteos con Ignacio Baladán https://www.americatv.com.pe/noticias

