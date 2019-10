“Terminator: Dark Fate”:Arnold Schwarzenegger revela que casi muere

Síguenos en Facebook

En marzo pasado, Arnold Schwarzenegger se sometió a una cirugía de emergencia a corazón abierto. En su reciente aparición, en el estreno “Terminator: Dark Fate” en Corea del Sur, hizo una reveladora confesión sobre la operación.

El reconocido actor confesó que casi muere durante la intervención; sin embargo, lo que más le preocupaba era cumplir con el cronograma establecido para la filmación de la última entrega de “Terminator”.

“Fue una especie de sorpresa. Nunca me asusto por estas cosas. Por un minuto me preocupó que estuviera demasiado cerca de hacer 'Terminator 6', pero me di cuenta de inmediato de que la película es un buen medio para volver a ponerse en forma", sostuvo el actor a The Sun.

Tras la cirugía, Arnold regresó al gimnasio una semana después de regresar a casa desde el hospital. “Estuve en casa en poco tiempo y volví al gimnasio en poco tiempo. La mayoría de las personas vuelven demasiado después de la cirugía”, dijo.

En el estreno de “Terminator: Dark Fate”, la estrella de cine se unió a las coprotagonistas Linda Hamilton y Mackenzie Davis.

Schwarzenegger se presentó luciendo un clásico traje negro con una camisa blanca y una corbata roja. Completó su “outfit” con un par de zapatos de gamuza negra y unas gafas de sol negras.

En “Dark Fate”, Hamilton llegó al evento con llegó con un traje de seda negro, que presentaba bordados florales dorados. Ella y Arnold posaron juntos para las fotos.