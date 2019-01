​Thaísa Leal sobre su relación con Paolo Guerrero: "No quiero ser conocida por mi vida personal" (VIDEO)

La nutricionista brasileña Thaísa Leal ha sorprendido tras haber dado una entrevista en la que se pronuncia sobre su relación con el futbolista peruano Paolo Guerrero.

Desde la celebración de cumpleaños de 'El Depredador' que se viene especulando sobre el fin de su romance con Leal, debido a que no se dejaran ver juntos. Además, Guerrero se dejó ver bailando con la modelo Kristel Sakay quien habló sobre la situación sentimental del futbolista: "Si Paolo está soltero (...) creo que está soltero hace tiempo", le dijo a Magaly Medina.

SOBRE PAOLO GUERRERO

Un equipo de Magaly TV, la firme viajó hasta Brasil para entrevistar a Thaísa Leal, a quien le preguntaron sobre su relación con Paolo Guerrero, a lo que respondió: "Yo pienso que no tengo que aclarar nada porque es mi vida personal, entonces yo no tengo que decir nada".

A esto, Thaísa Leal aseguró que no piensa hacerse conocida con su vida privada: "Yo soy Thaísa, yo tengo una historia toda, yo tengo una vida, yo no soy solamente una cosa... yo soy Thaísa mujer, trabajo, soy nutricionista y tengo tantas calidades (cualidades), tantas cosas que hablar, tantas cosas para decir, entonces yo quiero ser conocida por mi vida profesional y no por mi vida personal", expresó la brasileña.