Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía, se encuentra delicada de salud. La noticia fue confirmada por la actriz de “Rosa Salvaje” y “Esmeralda” a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud. Agradezco su interés, no les he podido contestar por eso. Les pido una oración por ella y por mí”, contó en el clip publicado en su Instagram.

Horas más tarde, Zapata compartió una fotografía para contarle a sus fanáticos que tuvo que someterse a una prueba de descarte de coronavirus (COVID-19). La artista mexicana agradeció a Dios porque los resultados fueron negativos, lo que permitirá que pueda acercarse a su abuelita.

“Ayer me practicaron la prueba PCR para determinar si tenía COVID-19 y mis resultados son NEGATIVOS, a Dios gracias. Ya puedo estar con mi abuela”, escribió en la leyenda de la instantánea.

En la foto, la hermana de Thalía aparece junto a un personal médico que tiene puesto una mascarilla. Ella mira a la cámara y sonríe.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía envía mensaje a Justin Bieber

Thalía envía mensaje a Justin Bieber