The Big Feastival anuncia fechas para su primera edición en Perú.

The Big Feastival, el festival de renombre mundial sinónimo fusión de música, gastronomía y entretenimiento se enorgullece en presentar su edición inaugural en Sudamérica en Lima, Perú, programada para el 23 y 24 de marzo de 2024, uniéndose así a los festivales de fin de verano en la región.

Alojado en la increíble granja británica del destacado musico y bajista de Blur, Alex James, The Big Feastival ha brindado consistentemente una excepcional fusión de música en vivo, excelencia culinaria y entretenimiento cautivador. Abrazando una nueva era de crecimiento y expansión, The Big Feastival se complace en marcar su debut en Sudamérica bajo la visión de IMG, la entidad de entretenimiento y deportes más destacada del mundo, reconocida por crear experiencias icónicas a nivel global.

“Estamos absolutamente emocionados de presentar The Big Feastival en Lima, una ciudad reconocida por su herencia culinaria y profundo amor por la música”, entusiasmó Alex James. “Es un inmenso honor introducir este festival distintivo en Perú, prometiendo una experiencia inmersiva que deleitará a todos los asistentes.” comenta IMG.

El lineup del festival contará con una emocionante convergencia de talentos musicales internacionales y locales, complementados por la experiencia culinaria de destacados chefs peruanos e internacionales, quienes crearán una exquisita variedad de propuestas gastronómicas.

La edición de Lima de The Big Feastival se desarrollará en 5 escenarios de música y chefs, zonas gastronómicas con renombrados restaurantes y 13 espacios de entretenimiento diseñados para todas las generaciones, desde niños hasta bienestar.

Los asistentes pueden anticipar cautivadoras presentaciones en vivo y saborear exquisitos platillos elaborados por chefs expertos, todo dentro de un ambiente electrizante de celebración.

En sinergia con la fuerza creativa local BE YOU!, The Big Feastival está listo para capturar los corazones de los sudamericanos. “Nuestra asociación con IMG, la fuerza impulsora detrás de The Big Feastival, es una ocasión trascendental ya que traemos este evento de clase mundial a Lima”, afirmó BE YOU!, la oficina administrativa de The Big Feastival en la región. “Este festival se convertirá en una parte integral del tejido cultural de Lima, atrayendo a entusiastas de la música y la gastronomía de todo el continente”, comenta desde JoinnUs, la empresa de venta de entradas a cargo de The Big Feastival en Perú.

Manténganse atentos para futuros anuncios que revelarán la venta de boletos, el lineup de artistas del festival, los distinguidos chefs invitados y los diversos elementos que contribuirán a una atmósfera inolvidable. Nuestro compromiso sigue firme en brindar una experiencia inigualable que celebra la música, la gastronomía, el bienestar y la cultura.