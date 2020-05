El galardonado director, guionista y productor de cine Damien Chazelle (“La La Land”, “Whiplash”) estrena mañana en Netflix su ambicioso proyecto “The Eddy”, miniserie en el que un talentoso grupo de jazz, en un contexto de pobreza, crimen y trauma, lucha a diario por convertir en arte su pasión por la música en un club parisino.

En esta ficción de ocho capítulos, la cámara persigue al pianista de jazz Elliot Udo (André Holland), que alguna vez fue celebrado en Nueva York y ahora es líder de la banda del club, cuya cantante principal es su novia Maja (Joanna Kulig).

El problema surge cuando Farid (Tahar Rahim), su socio y copropietario del club The Eddy, se ve involucrado en prácticas cuestionables ligadas al local y su hija Julie (Amandla Stenberg) llega de sorpresa a París para vivir con él.

OASIS MUSICAL. Chazelle, quien ganó el Óscar a mejor director por “La La Land” en 2016, comenta que esta es una miniserie “sobre seres humanos tratando de unir sus vidas y buscar un sentido”.

“Las relaciones en esta historia fueron realmente fascinantes para mí. Hay una larga historia de artistas afro en particular que abandonaron América y vinieron a París para hacer arte y música, por lo que también me interesó lo que se trataba y cómo podría aplicarse de una manera contemporánea”, explicó el realizador, que comparte la dirección de esta ficción con Alan Poul, Houda Benyamina y Laïla Marrakchi.

“The Eddy es un oasis musical para diferentes tipos de personas que luchan con la vida fuera de este club, pero cuando entran aquí, la idea es que encuentren un lenguaje universal que puedan compartir sin importar de dónde vengan originalmente”, remarcó Chazelle sobre esta producción escrita por Jack Thorne y cuya música se grabó en vivo.

INSPIRACIÓN. Chazelle, cuya película “Whiplash” logró tres premios Óscar en 2015, revela que rodar en París fue algo que siempre quiso hacer.

“Gran parte de mi familia es de allí y viví un poco en la ciudad cuando era niño, pero nunca tuve la oportunidad de filmar allí. Fue increíble poder poner cámaras en el suelo y filmar en un lugar que dio origen a cosas como la New Wave francesa, además de ser un lugar donde se han producido algunos de los primeros usos icónicos del jazz en el cine. Fue algo en lo que me inspiré al crecer y en lo que me seguí inspirando. Se ha sentido genial poder filmar algo de esa tradición, al mismo tiempo que trato de modernizarlo en una ciudad que en sí misma está dividida entre lo viejo y lo nuevo”, recalcó.

Premiado

Chazelle ganó un Óscar, un Globo de Oro y un Bafta como director por “La La Land” y otro Globo de Oro como guionista por esta misma película.