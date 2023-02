The Rasmus, la banda de rock finlandesa, ganadora de múltiples discos de platino, conocida mundialmente por su hit “In The Shadows”, llega para brindarnos un concierto íntimo el jueves 18 de mayo en el CC. Arena Bar de Barranco, visitará México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina dentro de su gira “Live and Never Die”.

En septiembre del año 2022, The Rasmus dio a conocer al mundo su décimo álbum, titulado “Rise”, que trata sobre la lucha de librar una batalla contra la depresión. El COVID-19 fue un detonante de los problemas de salud mental. “La canción tiene un mensaje positivo: no rendirse sin importar lo duro que te trate la vida”.

Lanzaron un video con la letra de su nuevo sencillo infeccioso, ‘Jezebel’. La canción fue coescrita y producida por Desmond Child, quien colaboró con The Rasmus en su séptimo álbum de estudio ‘Black Roses’. Child es responsable de formular algunos de los mayores éxitos del rock, con créditos de coautor y producción en canciones icónicas de KISS, Bon Jovi, Aerosmith y Alice Cooper, por nombrar algunas.

“Jezebel es un homenaje, un tributo, a las mujeres fuertes de hoy, dueñas de su cuerpo, dueñas de su sensualidad, de su sexualidad y decididas a ser iguales”.

A principios de los 2000, The Rasmus alcanzó los primeros lugares de las listas de música, gracias a canciones como “Guilty”, “In the shadows”, su tema más exitoso, que actualmente cuenta con más de 151 millones de reproducciones en Spotify y más de 98 millones de reproducciones en YouTube.

La agrupación finlandesa de rock gótico que conquistó a miles de adolescentes durante principios de los 2000, representando a toda una generación, llega al CC. Arena Bar de Barranco, el jueves 18 de mayo a las 9.00pm.

Venta de entradas en Joinus desde este lunes 13 de febrero.

Redes sociales

https://www.facebook.com/therasmusofficial

https://www.instagram.com/therasmusofficial

https://www.youtube.com/user/RasmusOfficial

http://therasmus.com