Luego de que se difundieran imágenes de su pareja Elmer Molocho ingresando a un hotel con una de sus bailarinas, la ‘Tigresa del Oriente’ no pudo ocultar su sorpresa al ver el ‘ampay’ de su joven pareja.

“Sí (tenemos una relación). Ay, no te creo. Si es así qué puedo decir, cada uno es libre de elegir su camino. Obviamente que sí pues (es desleal), voy a tener que hablar con ellos”, dijo en un primer momento la cantante Judith Bustos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un polémico comentario que hizo la ‘Tigresa del Oriente’ sobre la infidelidad de su pareja.

“No es nada leal y mi bailarina tampoco. Si quiere hacer sus cosas que lo haga pues oculto, no así. Ojos que no ven, corazón que no siente”, sostuvo la artista peruana causando gran indignación en la conductora Magaly Medina.

‘Tigresa del Oriente’ se pronuncia sobre 'ampay' de Elmer Molocho (Video: ATV)