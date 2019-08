'Tigresa del Oriente' defiende a Yahaira Plasencia tras rumores de un video íntimo con 'Coto' Hernández (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Judith Bustos, mejor conocida como la 'Tigresa del Oriente' mostró su apoyo a Yahaira Plasencia luego de que en Magaly Medina reveló en su programa de televisión que tenía en su poder un video privado de 'Coto' Hernández y la salsera.

En un video de Instagram la intérprete de pegajosos temas musicales señaló que nadie tiene derecho de denigrar el nombre de una mujer. Incluso hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que tome acciones sobre el tema.

"En este momentos me siento muy (consternada) porque en un programa de señal abierta están dando a entender que hay un video íntimo de una mujer. Haya o haya ese videoclip nadie tiene derecho de denigrar el nombre de una mujer y menos de una mujer luchadora, exitosa, trabajadora, que no se mete con nadie. Señora ministra, esto debe parar ya. ¿Dónde están los derechos de la mujer?", se le escucha decir a la 'Tigresa del Oriente'.

"Estoy hablando de Yahaira Plasencia. Cuenta conmigo, Yahaira", sentenció la estrella de YouTube en su red social.

Recordemos que Magaly Medina ofreció durante su programa a Jefferson Farfán un video de Yahaira Plasencia y 'Coto' Hernández, la popular 'Urraca' dejó en claro que no se trata de ningún video con contenido sexual.

"Si 'Coto' Hernández no quiere mostrarlo, si alguno de los protagonistas no lo quiere mostrar, yo no puedo hacerlo definitivamente. Pero lo que sí quiero decir es que este no es un video sexual. No hay absolutamente ninguna imagen sexual, más bien es una toma tierna, yo lo veo y digo hay complicidad y cariño", señaló la conductora de televisión.