Tigresa del Oriente revela que también recibió maltratos en el programa de Gisela Valcárcel

Síguenos en Facebook

La Tigresa del Oriente acaba de manifestar en un video publicado en su cuenta de Facebook, que ella también recibió maltratos en el programa de Gisela Valcárcel, al ser menospreciada y también de que debería de sentirse agradecida por ser invitada a ese espacio de TV.

El video viral de Facebook de la artista va dirigido a Susan Ochoa, quien le da su respaldo y felicita todos sus logros en su carrera musical.

"Hola Susan Ochoa, te recomiendo que te bañes en aceite y que te resbale lo que te digan, así como yo lo hice, a mí me resbala lo que digan de mí, yo sigo cosechando éxitos en el Perú y el mundo. Me dijeron en ese programa alguna vez, que debo estar agradecida porque me han invitado al programa", señaló.

Luego continuó con: "Yo soy una artista internacional y también me resbala, pero me he sentido humillada. Te digo Susan Ochoa, tu amiga la Tigresa del Oriente, te felicito por tu carrera que has logrado y todo lo que has traído al Perú".